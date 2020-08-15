Новый антирекорд: в Украине за сутки более 1800 случаев COVID-19

В Украине зафиксировали новых антирекорд относительно суточного выявления COVID-19, в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случая. Больше всего инфицированных в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Так, в стране уже 89 719 случаев с начала пандемии. Из них выздоровели 47 430 человек, из которых 633 - за последние сутки.

Умерли 2044 человека, в том числе 33 за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили за сутки в Харьковской (254), Черновицкой (170), Львовской (166) областях и Киеве (232).

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