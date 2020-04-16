Новый антирекорд в США: за сутки от коронавируса умерли около 2,6 тысяч человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За прошлые сутки в США умерли 2569 пациентов с COVID-19

В США за прошлые сутки зафиксировали около 2,6 тысячи летальных случаев от коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что за последние 24 часа зафиксировали 2569 летальных случаев от коронавируса в США, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

Всего в США по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 30 985 смертей от COVID-19. Общее количество заражений составляет 639 664.

Отметим, за прошлый антирекорд по количеству летальных случаев был зафиксирован в США 14 апреля. Тогда в Америке умерли 2407 пациента с коронавирусом.

На данный момент в мире количество умерших вследствие заражения коронавирусом превышает 136 тысяч человек. Всего в мире выявлено более 2 млн случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка прошла пик эпидемии коронавируса. В четверг американских президент планирует презентовать новые принципы открытия экономики США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тыс. медицинских работников, из них 27 человек умерли, а 90% медиков, в которых подтвердили Covid-19, не были госпитализированы.