Новый антирекорд по коронавирусу в Индии. За сутки скончалось более 4,5 тысяч человек

В Индии очередной антирекорд по коронавирусу. За сутки в стране от коронавируса скончалось более 4,5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны .

Отмечается, что общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330, а число летальных исходов достигло 283 248.

За минувшие сутки в Индии выявили 267 334 случая заражения коронавирусом, 4 529 человек скончалось.

Кроме того, в Непале из-за всплеска коронавируса в Индии число COVID-больных выросло в 30 раз.

Отметим, президент Украины издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID-19.

Напомним, Индия не будет возобновлять крупные экспортные поставки вакцин от COVID-19 по крайней мере до октября. Поскольку все вакцины направляют для внутреннего использования, чтобы остановить вспышку коронавируса в стране.

На фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм COVAX столкнулся с нехваткой 140 млн доз вакцин от коронавируса.