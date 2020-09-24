Новый антирекорд: в Израиле за сутки более 11 тысяч зараженных COVID-19

В Израиле зарегистрировали новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. За 23 сентября подтвердили 11 316 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Всего за прошлые сутки от коронавируса умерли 40 человек.

С начала пандемии в стране заразились уже почти 205 тысяч человек. Умерли - 1 325 граждан Израиля.

Как известно, правительство Израиля намерено ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Заседание Кабмина проходит в ночь на 24 сентября. Однако окончательного решения пока нет.

РБК-Украина писало, что в Израиле за 22 сентября подтвердили 6 861 заболеваний коронавирусом. Это является антирекордом по количеству случаев в сутки.

Напомним, с 18 сентября в Израиле вернули жесткий карантин. В частности, в стране закрыли школы и торговые центры, гражданам запретили отдаляться от дома на более чем 500 метров. Ограничения будут действовать до 11 октября.