Новым концепт-каром Mercedes-Benz Vision AVTR можно управлять силой мысли

Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR впервые представили публике в рамках выставки технологий CES в 2020 году. Но посетители автосалона в Мюнхене имеют возможность сделать то, чего они никогда раньше не делали: управлять концептом своим умом.

Это не совсем научная фантастика, но пока еще и не производственная реальность. Концепт-кар использует интерфейсы мозг-компьютер (BCI), чтобы помочь водителям управлять некоторыми функциями транспортного средства своими мыслями, а посетители шоу получают возможность попробовать это.

Эта система первоначально была разработана для того, чтобы помочь людям с ограниченными физическими возможностями обрести большую независимость. Технология может считывать измеренные мозговые волны и связывать их с задачей.

Посетители могут примерить небольшую повязку на голову, которая считывает мозговые волны. Затем необходимо провести небольшой калибровочный тест, который длится около минуты и предполагает, что они смотрят на лампочку на приборной панели концепт-кара и сосредотачиваются на ней. Затем BCI связывает этот образец мозговых волн с положением на приборной панели и запускает управление.

Представители компании заявляют, что благодаря новому интерфейсу автомобилисты смогут без рук и слов выбирать место для парковки, взаимодействовать с информационно-развлекательной системой, а также задавать маршрут в навигации. Технология BCI работает полностью независимо от речи и прикосновения. Сидения машины выполнены из переработанной одежды и пластиковых бутылок.

Созданный в результате сотрудничества Mercedes-Benz и Disney, Vision AVTR был вдохновлен фантастическим фильмом "Аватар" и сочетает в себе футуристические технологии с футуристическим дизайном.

Электромобиль питается от аккумуляторной батареи мощностью 110 кВтч, в которой используется химия органических элементов на основе графена. Экологически чистой батареи хватит на 700 км пробега.