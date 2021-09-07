Новым концепт-каром Mercedes-Benz Vision AVTR можно управлять силой мысли

Mercedes-Benz Vision AVTR использует инновационные технологии для управления многими функциями в машине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR впервые представили публике в рамках выставки технологий CES в 2020 году. Но посетители автосалона в Мюнхене имеют возможность сделать то, чего они никогда раньше не делали: управлять концептом своим умом.
Эта система первоначально была разработана для того, чтобы помочь людям с ограниченными физическими возможностями обрести большую независимость. Технология может считывать измеренные мозговые волны и связывать их с задачей.
Электромобиль питается от аккумуляторной батареи мощностью 110 кВтч, в которой используется химия органических элементов на основе графена. Экологически чистой батареи хватит на 700 км пробега.
Ранее сообщалось, что Renault показал электрический Megane. Megane E-Tech Electric стал первым электромобилем в линейке из восьми новых электрических машин.
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