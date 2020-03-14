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Новых случаев коронавируса в Украине не зафиксировано

Новости » Общество     14.03.2020 - 11:53
Новых случаев коронавируса в Украине не зафиксировано
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на утро 14 марта официально подтверждены три случая коронавируса в стране

Министерство здравоохранения по состоянию на утро 14 марта не зафиксировало новые случаи заболевания коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что на данный момент в Украине лабораторно подтверждены три случая заболевания COVID-19 - два в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный случай).

"Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются). Все три случая COVID-19 подтверждены исследованиями лабораторией Центра общественного здоровья Украины", - сообщили в Минздраве.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. В Житомирской области скончалась 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. У нее подтвердили коронавирус 12 марта, она находилась в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области вечером 13 марта госпитализировали мать и двоих детей с подозрением на коронавирус. У всех троих повышенная температура, они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и находится в больнице с подозрением на COVID-19.

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