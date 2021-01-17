ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Из-за новых штаммов COVID: Сингапур ужесточит правила въезда в страну

Автор: Юлия Струк

Власти Сингапура приняли решение ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-19. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав республики.

"Мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну", - указано в нем.

На такие меры власти пошли в связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

Самые читаемые новости

В министерстве подчеркнули, что с 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест по прибытии.

Кроме того, с 23:59 31 января прибывающие в республику должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее 22,6 тыс. долларов.

При этом ранее введенные правила въезда также сохраняются.

Напомним, власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну. Это связано с выявленными в мире мутациями коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря в Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СингапурКоронавирус