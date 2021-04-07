Новые виды коронавируса быстро распространяются в США, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что новые штаммы коронавируса быстро распространяются по стране. При этом он указал на прогресс Штатов в вакцинации.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Новые разновидности вируса распространяются - и распространяются быстро", - сказал Байден.

При этом он отметил "невероятный прогресс" в вакцинации населения от коронавируса.

Так, в США сделали уже 150 млн прививок за первые 75 дней, которые он находится у власти. В начале декабря Байден обещал 100 млн прививок за два месяца.

"Мы первая страна, которая полностью вакцинировала более 62 млн человек", - заявил американский глава.

Он добавил, что уже к 19 апреля вакцинация будет доступна всем взрослым американцам.

Отметим, что Администрация Байдена не планирует вводить паспорт COVID-вакцинации в Соединенных Штатах Америки. В Белом доме также исключили введение любых федеральных COVID-паспортов.

Также и во Всемирной организации здравоохранения не поддерживают введение COVID-паспортов для путешествий между странами. В ВОЗ считают, что такой документ будет элементом дискриминации людей.



Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты помогают Украине подготовиться к получению будущих партий вакцины от коронавируса компании Pfizer. Украине помогает Агентство США по международному развитию (USAID).