Новые варианты коронавируса угрожают глобальному выздоровлению экономики, - G20

Рост числа новых вариантов коронавируса и ограниченный доступ к вакцинам в развивающихся странах угрожают восстановлению мировой экономики. Предупреждение сделали министры финансов 20 крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Встреча G20 в итальянском городе Венеция стала первой личной встречей министров с начала пандемии.

Решения на саммите включают одобрение новых правил, направленных на то, чтобы остановить перевод прибыли транснациональными корпорациями в регионы с низкими налогами. Это дает возможность лидерам G20 окончательно утвердить новую глобальную минимальную ставку корпоративного налога в размере 15% на саммите в Риме в октябре, шаг, который может дать сотни миллиардов долларов для государственных казначейств, испытывающих напряжение в связи с кризисом COVID-19.

В заключительном коммюнике говорится, что глобальные экономические перспективы улучшились после переговоров G20 в апреле благодаря развертыванию вакцин и пакетов экономической поддержки, но признали его хрупкость перед лицом таких вариантов вируса, как быстро распространяющийся Delta.

"Восстановление характеризуется большими различиями между странами и внутри стран и по-прежнему подвержено рискам снижения, в частности, из-за распространения новых вариантов вируса COVID-19 и различных темпов вакцинации", - говорится в сообщении.

В то время как страны G20 пообещали использовать все инструменты политики для борьбы с COVID-19, итальянские организаторы встречи заявили, что было также достигнуто соглашение об избежании введения новых ограничений для людей.

"Мы все согласны с тем, что нам следует избегать повторного введения каких-либо ограничений на передвижение граждан и образ жизни людей", - сказал министр экономики Италии Даниэле Франко, чья страна председательствует в "Группе двадцати" до декабря.

В коммюнике, хотя и подчеркивается поддержка "справедливого глобального обмена" вакцинами, не предлагаются конкретные меры, а просто признается рекомендация о выделении 50 миллиардов долларов на финансирование новых вакцин Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией.

Италия заявила, что "Группа двадцати" вернется к вопросу о финансировании вакцин для бедных стран перед саммитом в Риме в октябре.

"Мы должны согласовать процесс, позволяющий каждому жителю планеты иметь доступ к вакцинам. Если мы этого не сделаем, МВФ прогнозирует, что мировая экономика потеряет 9 триллионов долларов", - заявила организация Jubilee USA Network, занимающаяся религиозным развитием.

Она имела в виду прогноз МВФ о том, что международное сотрудничество по вакцинам против COVID-19 может ускорить восстановление мировой экономики и добавить 9 триллионов долларов к мировому доходу к 2025 году.