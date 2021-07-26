Новые варианты COVID возглавили список проблем для мировых финансовых рынков

В последние недели быстро распространяющийся DELTA-вариант коронавируса потряс рынки, вызвав опасения по поводу того, что мировой экономический рост, возможно, достиг пика.

В опросе Deutsche Bank, проведенном 21-23 июля с участием около 550 профессионалов рынка по всему миру, более 60% респондентов заявили, что они считают новые варианты более тревожными, чем в апреле, когда они в последний раз были наивысшим риском.

На втором месте оказались опасения по поводу инфляции, за которыми следовали опасения относительно роста. Большинство респондентов июльского опроса заявили, что они рассматривают рост инфляции как временное явление, как и в мае и июне.

Незначительное большинство респондентов, 51%, заявили, что ожидают, что инфляция в Европе в течение следующих 5 лет составит в среднем от 1% до 2% и не превысит целевого показателя.