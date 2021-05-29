Новые цены на газ, поставка вакцин и закрытое небо для Беларуси: главные новости за неделю

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью, а также закрыла небо для белорусских самолетов на посадку и транзит. Поставщики обнародовали тарифы на газ в июне, прибыла новая партия COVID-вакцины, а в Киеве, Львове и Одессе открываются центры вакцинации.

Подробнее о главных событиях прошедшей недели в Украине и мире - в материале ниже.

Избрание Вирастюка нардепом: суд во второй раз отменил решение ЦИК

Верховный суд Украины снова отменил протокол Центральной избирательной комиссии о признании Василия Вирастюка победителем довыборов Верховной рады на Прикарпатье в округе №87.

Это уже второе решение ВС - в апреле кандидата от "Слуги народа" не зарегистрировали нардепом из-за отсутствия правовых оснований. 19 мая ЦИК признала итоги голосования на 6 участках недействительными, и с учетом этого было составлено новое постановление о победе Вирастюка.

Однако 23 мая его обжаловал оппонент Вирастюка Александр Шевченко, и ВС снова отменил протокол Центризбиркома. 25 мая Комиссия подала апелляцию на данное решение Верховного суда.

Стали известны дата и место встречи Путина и Байдена

Первая встреча президентов России и США состоится 16 июня 2021 в Женеве. Среди главных тем переговоров обсуждение российско-американских отношений и перспективы восстановления их стабильности.

Также Владимир Путин и Джо Байден обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией СOVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

При этом в в пресс-службе Кремля сообщили, что от предстоящих переговоров не стоит ждать подписания каких-либо документов и перезагрузки отношений между странами.

Неотложные законы: Зеленский внес в Раду законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент подал на рассмотрение в парламент два законопроекта со статусом неотложных. Один из них предлагает сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать широкому привлечению граждан к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны; определить задачи территориальной обороны, которая должна охватить все слои населения.

Еще один неотложный законопроект предполагает увеличение численности Вооруженных сил Украины. Для обеспечения функционирования отдельного рода войск ВСУ (Сил территориальной обороны) законом предлагается дополнительно привлечь в ряды украинской армии 11 тысяч военнослужащих.

Коронавирус в Украине: новые партии вакцины, в городах открывают центры вакцинации

26 мая в Украину доставили новую партию из 500 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech (Китай) по контракту Минздрава. Ее применяют для прививок маломобильным группам населения, людям с инвалидностью, работникам образования, олимпийцам, сотрудникам патрульной полиции.

Также в среду в киевском аэропорту приземлился самолет с вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Это партия из 117 тысяч доз, приобретенная за счет госбюджета. Ее направят на прививки педагогам, врачам, служащим ВСУ и госбезопасности, иностранным дипломатам.

В эти выходные в трех городах страны начинают работу центры массовой вакцинации. В Киеве 29 мая такой центр запускается на базе Международного выставочного центра. Во Львове - на стадионе "Арена Львов". В Одессе с 30 мая начнет работу центр вакцинации на стадионе "Одесской юридической академии".

Прививки в центрах вакцинации получат те люди, которые регистрировались в листе ожидания через приложение "Дия". В первую очередь - лица старше 60 лет.

Украинцев вывезли из Сектора Газа

Граждан Украины эвакуировали из Сектора Газа на фоне обострения конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Операция была организована через территорию Египта, но дважды переносилась в целях безопасности.

109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии 26 мая прибыли в Каир для дальнейшего перелета в Киев.

Опубликованы цены на газ в июне

Поставщики газа обнародовали тарифы на июнь 2021 для бытовых потребителей, а также базовые предложения на год.

Так, в июне газоснабжающие компании предлагают населению газ по цене от 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр.

Годовые тарифы - в пределах от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. При этом у большинства поставщиков стоимость газа на июнь ниже годового предложения.

Переговоры по Донбассу: встреча нормандских советников и перенос переговоров ТКГ из Минска

26 мая состоялась видеоконференция советников нормандской четверки. Встреча прошла без принципиальных решений, переговоры были "сложными из-за очень жестких позиций сторон". По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российская сторона пыталась отойти от сути и свести встречу к обсуждению сторон конфликта.

В это же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что стороны ТКГ должны искать другую площадку. Как он отметил, Группа не сможет больше собираться в Минске, так как авиасообщение с Беларусью закрыто. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать подобный вопрос, поскольку формат переговоров утвержден Совбезом ООН.

Украина закрыла небо для белорусских самолетов и отменила рейсы в Минск

Вместе с большинством европейских стран Украина отменила авиасообщение с Беларусью после того, как в Минске принудительно посадили самолет для задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

С 26 мая Кабмин отменил все прямые рейсы Украина-Белорусь. Это касается любых видов полетов между пунктами назначения на территории Украины и Беларуси авиакомпаниями обеих стран. Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями.

С 00:00 29 мая вступил в силу запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Воздушные лайнеры, зарегистрированные в Беларуси, не смогут совершать посадку в украинских аэропортах, а также следовать транзитом над территорией Украины.