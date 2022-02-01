Новые цены на газ, ещё один COVID-сертификат и тарифы на пакеты: что изменится в феврале

Тарифы на газ

Газ по цене до 60 гривен предлагают поставщики в тарифных планах на месяц. В феврале самая высокая стоимость кубометра газа установлена у компании "ТАС Энергия страны" (57,5 гривен). Наиболее выгодный февральский тариф у "Энерджи трейд групп" – 7,78 гривен за кубометр.

При этом многие газоснабжающие компании отказались от тарифов на месяц и предлагают фиксированные предложения на год в диапазоне от 7,7 гривен до 11,99 гривен за кубометр.

У большинства поставщиков стоимость газа по годовому тарифу - ниже 8 гривен. Например, "ЭРУ людям" предлагает газ по 7,7 гривен, ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 гривен за кубический метр.

Пластиковые пакеты дорожают

Сегодня стартует очередной этап ограничения использования пластиковых пакетов. Стоимость плотных пакетов с 1 февраля составит 2-3 гривны за штуку.

Подорожают пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые используются в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

пакет без ручек и боковых складок будет стоить 2 гривны;

пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,5 гривны;

пакет с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

С 10 марта будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие (15-50 мкм) и сверхтонкие пакеты (менее 15 мкм). Бесплатными все еще будут биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда (до 1 января 2023).

ЕС вводит новые правила для туристов

Совет Евросоюза пересмотрел порядок въезда для путешественников в связи с пандемией коронавируса. Ранее ограничения вводились исходя из эпидситуации в стране, откуда приехал турист, но с 1 февраля правила станут персонализированными.

Так, теперь для посещения стран Европейского союза достаточно иметь:

сертификат о вакцинации одобренным в ЕС препаратом (действителен с 14 дня после прививки до 270 дней);

отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 72 часов до въезда в страну, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста не позднее 24 часов;

документ о выздоровлении, при условии что первый положительный результат теста был получен не ранее 180 дней.

Однако каждая отдельная страна Евросоюза может вводить дополнительные ограничительные меры для поездок из регионов с высоким уровнем заболеваемости.

Сертификат о бустерной дозе

В Украине продолжается вакцинация от COVID-19 бустерной дозой. Документ, подтверждающий получение третьей прививки, станет доступен в ближайшие дни.

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сертификатов после завершения технических работ – в конце недели.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в "Дии". После обновления в приложении появится информация о получении третьей дозы вакцины, а срок действия сертификата продлится на 270 дней.

Также стоит отметить, что в ближайшее время за вакцинацию бустерной дозой украинцам начнут выплачивать дополнительно по 500 гривен. Президент Владимир Зеленский заявил, что деньги будут начислены на карту "еПоддержка".

Расширение программы "еПоддержка"

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса вскоре получат дети от 14 до 18 лет. Правительство планирует в феврале расширить программу "еПоддержка". Несовершеннолетние украинцы смогут потратить деньги не только на билеты, кино, театр, книги, спортивные абонементы, но и на образовательные курсы, услуги.

Также ожидается, что пожилые граждане смогут использовать денежные средства за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. А инвалидам первой группы независимо от возраста разрешат покупку лекарств с карты "еПоддержка". На данный момент медицинские препараты за "ковидную тысячу" могут приобрести только украинцы старше 60 лет.

Пик COVID-19 в Украине

Максимальных показатели заболеваемости коронавирусом в Украине ожидаются через две-три недели.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик вспышки "Омикрона" будет в середине – конце февраля. По его словам, количество новых заболевших может достигнуть 40-60 тысяч в сутки.

По прогнозам Минздрава, число случаев коронавируса увеличится в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью 2021 года. При этом количество госпитализаций и летальных исходов должно быть меньше. Ожидается, что вспышка пройдет более спокойно благодаря вакцинации.

Повышение зарплат правоохранителям

C 1 февраля работники правоохранительных органов Украины получат 10% прибавку к зарплате.

Выплаты увеличат всем категориям служащих системы МВД: полицейским, спасателям, пограничникам, нацгвардейцам, работникам миграционной службы.

Также министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что с февраля 2022 будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Регистрация на ВНО

Регистрация на участие в основной сессии Внешнего независимого оценивания стартует 1 февраля и продлится до 9 марта 2022.

Основное тестирование пройдет по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Бесплатно можно сдать не более 5 предметов. Для выпускников заведений среднего образования результаты ВНО засчитываются как Государственная итоговая аттестация. Обязательными для них будут 4 предмета (украинский язык и литература, математика, история Украины или иностранный язык и еще один предмет на выбор).

При желании участник ВНО может сдавать больше предметов, но за свой счет. Также платным будет пробное ВНО, которое состоится 19 и 26 марта. Стоимость составит около 300 гривен, в зависимости от региона.