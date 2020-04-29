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Новые случаи коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 12:30
Новые случаи коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице уже 1341 больной коронавирусом

В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще два новых случая коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в столице уже 1341 больной коронавирусом.

"Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки, - 2 в Киево-Печерской лавре", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов. Отметим, инфицирование коронавирусом обнаружили у около сотни людей на территории лавры. Всего на территории монастыря находятся около 150-200 монахов.

Отметим, всего в Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 43 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 1 случай - смертельный.

Также по состоянию сегодняшнее утро в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За минувшие сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

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