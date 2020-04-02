Новые случаи коронавируса зафиксировали в Полтавской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инфицированы коронавирусом мать и дочь

В Полтавской области еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Мэр города отметил, что заразились мать и дочь, которым по 76 и 55 лет соответственно.

"Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр Минздрава Украины. К сожалению, есть еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге", - рассказал он.

У зараженных был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из путешествия в Венгрию. Женщин госпитализировали. Сейчас они находятся в инфекционном отделении БИЛ "Кременчугская".

"Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное. Эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин", - добавил он.

Ранее сообщалось о двух зараженных коронавирусом в Полтавской области.

Напомним, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.