Новые случаи коронавируса в Винницкой области: заразились четыре ребенка

В Винницкой области новые случаи заражения коронавирусом, всего заразились 54 человека. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Вместе с тем, глава облгосадминистрации Владислав Скальский рассказал, что по состоянию на 2 апреля в Винницкой области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня в области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и у четырех детей. Двое детей из Винницы, один ребенок из Черновицкого района, а также диагноз подтвердился у одного ребенка из Гайсинского района", - добавил он.

Добавим, в Ровенской области - 16 больных коронавирусом, из которых 4 находятся в реанимации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая.

Напомним, глава ГПСУ Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек.