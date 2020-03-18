Новые случаи коронавируса в Украине и назначение генпрокурора: новости за 17 марта

Коллаж РБК-Украина

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом, избран новый генпрокурор Украины, суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину. Подробнее о том, что произошло во вторник, 17 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

В Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Минздрав подтвердил второй случай смерти от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения сообщил, что в Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья України.

Сообщается, что второй летальный случай был зафиксирован в Черновицкой области. От коронавируса умерла 33-летняя женщина.

Зеленский обратился к украинцам за границей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

По словам президента, Украина вернет всех граждан Украины, которые находятся за рубежом.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - заявил он.

Генпрокурором Украины впервые стала женщина

Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. Назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов.

"Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - отметил президент Владимир Зеленскй, выступая перед нардепами.

Подробнее о том, что известно о новой главе ГПУ - в материале РБК-Украина.

Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Левину

Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.

Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды

АО "Укртранснафта" начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

В Москве скончался знаменитый российский писатель, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов. Как сообщили его представители в комментарии для СМИ, в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции, одна из них дала осложнение на горло. Писателю было 77 лет.

УЕФА объявил о переносе Евро-2020

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как информировалось ранее, Евро состоится в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.