Новые случаи коронавируса и рост курса доллара: новости за 19 марта

В Украине зафиксировано уже 26 случаев заражения коронавирусом, Минздрав рассматривает варианты продления карантина, НБУ резко повысил официальный курс доллара. Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 19 марта

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. На данный момент зафиксировано 26 положительных тестов на COVID-19. Подтвердилось еще 5 подозрений на коронавирус в Черновцах. Минздрав информирует о том, что все пациены изолированны и в удовлетворительном состоянии.

Подробнее о статистике заболевания по состоянию на 19 марта - в материале РБК-Украина.

В Украине увеличилось число жертв коронавируса

В Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после окончания этого периода 3 апреля. Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу".

По словам Ляшко, Минздрав готовится к такому варианту, однако решение о продлении карантина будет зависеть от распространения коронавирус.

Фанар запретил православные богослужения до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей из-за пандемии коронавируса запретил все православные богослужения до конца марта. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Варфоломей приказал всем православным церквям прекратить богослужения и обряды до конца марта.

"Сегодня мы всецело заявляем о нашем церковном решении прекратить все богослужения, события и обряды, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", - заявил патриарх.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.

Украина договаривается о двух программах с МВФ

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки. Об этом сказал главы Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

Из-за коронавируса в мире стал чище воздух, - BBC

В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта. По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

В Украину идут затяжные холода: к чему готовиться

Погода в Украине будет холодной и мокрой в ближайшие несколько дней. В страну придут холодные дожди с мокрым снегом, а температура местами опустится до -8 градусов. Какой будет погода в стране в ближайшей и долгосрочной перспективе - в материале Styler.