Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу вакцинации, - ООН

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу вакцинации. В частности, те варианты вируса, которые могут появиться в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН .

"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за минувшие два года", - заявил глава Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, чем отличается штамм "Омикрон" от других вариантов коронавируса.

Кроме того, ранее в ВОЗ заявили, что более половины населения мира вакцинированы от коронавируса, однако COVID в этом году победить не удастся.

Добавим, что в Евросоюзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, получившей название "твиндемия".