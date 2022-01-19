Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу вакцинации, - ООН
Глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу вакцинации. В частности, те варианты вируса, которые могут появиться в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.
"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за минувшие два года", - заявил глава Генассамблеи ООН.
Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, чем отличается штамм "Омикрон" от других вариантов коронавируса.
Кроме того, ранее в ВОЗ заявили, что более половины населения мира вакцинированы от коронавируса, однако COVID в этом году победить не удастся.
Добавим, что в Евросоюзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, получившей название "твиндемия".