Новые "правила секса" для украинцев: ответы на острые вопросы

Фото: Согласие на секс (коллаж РБК-Украина)

Изнасилование и сексуальное насилие с 11 января в Украине будут трактовать по-новому

Секс без добровольного согласия признают изнасилованием законы более десяти европейских стран. Сейчас к этим изменениям присоединяется и Украина: 11 января 2019 года в Украине начнут действовать изменения в Уголовный кодекс Украины относительно изнасилования и сексуального насилия.

Некоторые юристы уже назвали изменения революционными, потому что впервые полностью меняется идентификация действий, которые признаются противоправными. Например, наконец будет караться секс с детьми - новая редакция статей вводит уголовную ответственность за секс с малолетними независимо от их согласия. Достаточно, чтобы пострадавшему было меньше 14 лет, а нарушителю - больше. За это могут отправить в тюрьму на срок от 8 до 15 лет.

“Секс по расписке” - фейк

Украина станет 11-й страной, в которой сексуальные действия, которые были совершены без добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как сексуальное насилие или изнасилование. Подобная норма действует в Люксембурге, Исландии, Германии, Великобритании, Бельгии и других странах Европы.

В сети активно распространялась информация о том, что якобы отныне секс без нотариальной расписки можно будет выдать за насилие и изнасилования. Это уже опровергли: как известно, в уголовном праве как действовало, так и действует правило презумпции невиновности.

Кстати, в качестве объяснений новых изменений Уголовного Кодекса была выпущена украинская версия известного ролика полиции Великобритании. В ролике получение согласия на интимные отношения сравнивают с предложением выпить чашку чая. Видео доносит мысль о том, что абсолютно никто не должен заставлять вступать в половые отношения, если человек этого не хочет. Отказ не должен раздражать или удивлять: ведь вряд ли вас сильно возмущает то, что человек отказался выпить чашку чая. Ролик вызвал много дискуссий, в частности, в соцсетях.

Что именно изменится после внесения изменений в Криминальный Кодекс и как это повлияет на жизнь украинцев – по просьбе Styler объясняет помощник главы Нацполиции Андрей Ткачев.

Видео: Tea consent/Согласие на секс - не сложнее, чем чашка чая! (Youtube-канал women's perspectives)

Андрей, сейчас тема "согласия на секс" в рамках изменений в Уголовный Кодекс широко обсуждается, и даже интернет-мемы на эту тему появляются.

Сейчас начали эту тему обсуждать, возможно, потому, что начались предвыборные манипуляции, ведь на самом деле изменения приняли еще в декабре 2017 года. Все о них молчали, а сейчас почему-то начали так активно поднимать этот вопрос.

Что именно изменится с принятием новых норм?

Начнем с изменений, которые вызвали наибольшее количество споров.

Изменится диспозиция статей 152,153 Уголовного Кодекса. Вчера считалось,что изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным путем возможно лишь с применением физического насилия, угроз применения физического насилия, или пользуясь беспомощным состоянием пострадавшего лица.

Грубо говоря, все, кто не отбивался и не получил травм для доказательства физического насилия, или не был в состоянии наркотического опьянения, мог не надеяться на неотвратимость наказания обидчикам. Старая редакция статей уменьшала количество реальных случаев насилия, в которых насильника можно привлечь к ответственности.

Что такое добровольное согласие и сопутствующие обстоятельства?

Термин "добровольное согласие" раскрывается в примечании к статье 152 Уголовного Кодекса и считается таковым, если является результатом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих обстоятельств.

Легче всего объяснить примером из полицейской практики. Бывшие супруги имеет общего несовершеннолетнего ребенка. Мать ребенка хочет выехать на оздоровление за рубеж и получить нотариально заверенное согласие отца ребенка. Тот предлагает дать свое согласие при условии вступить в половую связь с ней. Учитывая необходимость и интересы ребенка, приходится согласиться и пойти на это.

Хочу спросить, это добровольное согласие? Конечно же нет. Мог бы по старому законодательству насильник привлечен к ответственности? Тоже нет. Раньше в таком случае могли лишь спросить “Вы же сами согласились?". Да, сама пошла на это. Физического насилия не было? Нет. Вы не были в беспомощном состоянии? Нет. “Извините, нет состава преступления”.

Фото: Помощник главы Нацполиции Андрей Ткачев (РБК-Украина)

И так - во многих случаях, когда, например, в зоне боевых действий женщине, с которой я общался, приходилось спать за еду, потому что не имела паспорта и возможности попасть домой на другую сторону линии соприкосновения на востоке Украины. Это добровольное согласие? Якобы она шла на это сама, как и в первом примере, но если учесть сопутствующие обстоятельства, то этих женщин вынуждали к этому, пользуясь различными уязвимыми состояниями каждой из них.

Сейчас активно распространяют информацию о расписках, которые теперь якобы будут писать перед тем, как согласиться на секс.

Если говорить относительно расписок, которые гуляют по интернет-сети, то это полная чушь.

Расписка не имеет юридической силы, потому что также может быть написана вынужденно. Главное для понимания добровольности согласия - это сопутствующие обстоятельства. Если нет ничего, что заставляет партнера к вступлению в половую связь с вами, то вам не за что беспокоиться. Если же кто-то каким-то образом психологически, экономически, физически, шантажом пытается заставить кого-то к вступлению в связь с ним, то это лицо должно понимать, что это насилие, и за это есть уголовная ответственность.

Понятие добровольного согласия не означает, что станет больше возможностей для манипуляций, и клеветы на мужчин, потому что статью за дачу заведомо ложных показаний в Уголовном Кодексе (ст. 384) никто не отменял. Также новая редакция статей о преступлениях против половой неприкосновенности не имеет целью привлечь всех подряд к ответственности, а имеет целью привлечь только виновных, но во всех возможных случаях насилия.

Что это будет означать для украинцев на практике?

Это означает, что мы как правоохранители сможем реагировать на большее количество случаев насилия, в том числе и на те, на которые не имели полномочий реагировать по старому законодательству.

А если человек на самом деле не виноват, и женщина об изнасиловании говорит неправду? Может ли она манипулировать, ссылаясь на новые изменения к статье?

Нет, потому что по каждому зарегистрированному случаю насилия, в случаях уголовного производства проводятся следственные действия, собираются доказательства, проводятся другие процессуальные действия, затем по делу решение принимает суд, который также рассматривает и изучает все материалы, доказательства.

Есть также статья 384 в Уголовном Кодексе, которая предусматривает ответственность за дачу заведомо ложных показаний.

Еще одно изменение в том, что отныне криминализируется домашнее насилие.

Да, для этого появляется еще одна отдельная статья в Уголовном Кодексе (ст. 126-1). Грубо можно сказать, что если кто-то совершает впервые или вторично акты домашнего насилия (физически, экономически, психологически) то обидчику может грозить административная ответственность, но если обидчик продолжает совершать насилие дальше, или его сила растет, то от сегодня ему уже может грозить уголовная ответственность, и довольно существенная.

Также в рамках борьбы с домашним насилием вступила в силу статья 390-1 Уголовного Кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение ограничительных предписаний либо ограничительных мер суда по отношению к обидчику, или непрохождение программы для обидчика. Также любое преступление, совершенное при детях, или по отношению к близкому человеку, является отягчающими обстоятельствами.

Фото: “Надо строить нормальное сексуальное правосознание. Чтобы каждый понимал, что на секс нужно согласие, и ни в коем случае не нужно ставить для сексуальных отношений никаких дополнительных условий” - Андрей Ткачев (pixabay.com)

В Украине подобные правонарушения обычно доказывать очень сложно, и нередко виновники избегают наказания.

Да. Но чтобы было не так сложно доказать правонарушения, как раз и применена европейская практика во внедрении нормы добровольного согласия и сопутствующих обстоятельств.

А как быть с высокой толерантностью к такого вида преступлениям? Потому что в целом в Украине, к сожалению, такие правонарушения воспринимаются чуть ли не как норма.

Особенно мужчинами. В Европе есть понятие “токсичная маскулинность”: это совокупность традиционно мужских атрибутов, которые могут вредить не только женщинам, но и мужчинам и общественному строю в целом.

Плохо, когда понятие настоящего мужчины состоит из песен вроде “я мужик, я угрюм, волосат и вонюч” или “Я настоящий мужчина: яйца, табак, перегар и щетина”.

Здесь поможет систематическая разъяснительная работа. Также - объяснение прецедентов. Все это должно служить для того, чтобы менять наш менталитет в отношении этой проблемы в сторону нулевой толерантности к насилию как таковому вообще. К изменениям ценностей в сторону уважения друг к другу. К соседям, во время управления авто на дороге. Надо начинать здороваться друг с другом и искренне улыбаться.

Такие изменения в законодательстве важны, чтобы мы как правоохранители могли работать с большим количеством случаев, могли разъяснять, что такое насилие и бороться с ним. Чтобы человек, который собирается в ночной клуб с мыслью, что он там напоит икого-то и поведет домой, чтобы воспользоваться таким состоянием другого лица, десять раз задумался, не может ли он попасть за это за решетку.

Надо строить нормальное сексуальное правосознание, которое является частью общего правосознания и цивилизованного общества. Чтобы каждый понимал, что на секс нужно именно добровольное согласие, и ни в коем случае не нужно ставить для сексуальных отношений никаких дополнительных условий, а тем более – никакого шантажа, никаких угроз и никакого принуждения. Потому что тогда даже если согласие есть, то оно вынужденное, и по факту это все равно насилие.

Любовь, секс, интимные отношения - это отношения, к которым надо относиться ответственно. Сейчас многие, к сожалению, в таких случаях не пишут даже заявление в полицию. А наша цель - необратимость наказания. Мы надеемся, что те, кто совершил преступление, будут нести за это ответственность. Раньше мы, увы, могли не реагировать на все случаи, потому что были зажаты более узким пониманием этой статьи. Сейчас мы будем реагировать на значительно большее количество таких случаев.

Напомним, Андрей Ткачев рассказал, как в Украине собираются противодействовать домашнему насилию.

Ранее помощник председателя Национальной полиции напомнил, что полиция обязательно должен реагировать и выезжать на все вызовы.

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