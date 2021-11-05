Новые назначения в Кабмине и испытания таблеток от коронавируса: новости за 4 ноября

Верховная рада назначила новых министров, в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 ноября - в материале РБК-Украина.

Рада назначила новых министров

В четверг, 4 ноября, Верховная рада назначила четырех новых министров.

Так, новым министром обороныстал бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его место заняла народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин. Вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко.

Также 4 ноября парламент назначил нового руководителя Аппарата Верховной Рады. Им стал Вячеслав Штучный.

В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

В Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

В Киево-Печерской лавре произошел пожар. Загорелась мастерская (видео)

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон. К тушению огня были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Во время пожара пострадали три человека. Какие именно травмы они получили, пока информации нет.

Шаг к интеграции. Путин и Лукашенко подписали декрет о союзных программах

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах РФ и Беларуси. Документ стал еще одним шагом в интеграции двух стран.

Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Тогда заявлялось, что они будут подписаны до конца текущего года. О том, чем угрожает Украине создание Россией и Беларусью "Союзного государства" - подробно в материале РБК-Украина.

В Киеве умер известный украинский режиссер: был руководителем театра на Подоле

Украинский театральный режиссер и художественный руководителель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов ушел из жизни возрасте 67 лет. О смерти режиссера рассказала его дочь.

Известно, что 26 октября Виталия Малахова положили в больницу. У него начался сепсис. Режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации. Ему должны были имплантировать искусственную почку.

Дожди и резкие перепады температур: погода снова приготовила атмосферные качели

Погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет атмосферные качели в большинство областей страны. Ожидаются сильные дожди, резкое понижение и повышение температуры.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев до конца первой недели ноября – в материале Styler.