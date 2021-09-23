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Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект

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Четверг 23 сентября 2021 09:10
Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект Фото: электромоторы Ultium (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

Американская корпорация General Motors представила новое семейство электродвигателей. Моторы получились компактнее, дешевле и легче своих предшественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу GM.

Американская корпорация General Motors на своей конференции представила три новых электродвигателя семейства Ultium. Первый мотор, развивающий 245 л.с., предназначен для установки на передней оси. 347-сильный силовой агрегат универсален – его можно использовать как спереди, так и сзади. Компания также представила вспомогательный двигатель для машин с системой полного привода мощностью 84 л.с.

В GM отметили, что на некоторых их новых машинах будут установлены все три двигателя. Одной из таких новинок является электрический внедорожник GMC Hummer EV. Анонсировано, что машина получит силовую установку суммарной мощностью около 1000 л.с.

Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллектНовые двигатели являются частью масштабируемого семейства, которое имеет общие принципы проектирования, а также аналогичные компоненты и блоки управления. Это должно помочь снизить затраты на их проектирование, доводку и производство.

В General Motors гордятся, что их инженеры самостоятельно сконструировали новые двигатели. По их словам, это позволит оптимально интегрировать электромоторы в будущие электрокары. Все моторы также существенно легче и компактнее предшественников. Экономия веса и ресурсов в зависимости от элементов может достигать 50%.

Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллектС представленными двигателями будут сопряжены новые контроллеры Ultium Drive. Они научены определять оптимальные моменты перераспределения крутящего момента в машинах с двумя и тремя моторами.

Для разработки наиболее эффективных и точных алгоритмов был привлечен искусственный интеллект, а также элементы машинного обучения. Инвертор, дополнительный модуль питания, а также встроенный модуль зарядки интегрированы непосредственно в блоки Ultium Drive.

По заверениям менеджеров General Motors, первые серийные электромобили с новыми электродвигателями мы увидим уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster. Премьера новинки состоялась в Джакарте, Индонезия.

Также мы писали, что на BMW и Mercedes-Benz подали в суд из-за отказа сворачивать выпуск авто с ДВС. Тем самым, как считают истцы, компании не заинтересованы в снижении вредных выбросов.

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