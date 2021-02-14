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В Новой Зеландии введут карантин после выявления новых случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии на три дня введут карантин в самом крупном городе Окленде. Там выявили три случая коронавируса неизвестного происхождения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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В Окленде с понедельника, 15 февраля, установят режим изоляции.

О новых ограничениях объявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после экстренного заседания Кабинета министров.

По ее словам, такие предосторожности необходимы, пока власти не узнают больше об очаге заболевания, в том числе, не идет ли в данном случае речь о появлении в стране новых штаммов коронавируса.

На остальной территории Новой Зеландии режим изоляции вводиться не будет, однако ограничения усилят.

Вирус выявили у трех членов одной семьи в Окленде, однако его источник пока неизвестен. Одна из инфицированных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы, и власти расследует, не связан ли этот факт с заражениями.

Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.

Напомним, ранее правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.

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