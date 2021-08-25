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В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

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Новая Зеландия, Среда 25 августа 2021 11:59
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от коронавируса Фото: в Новой Зеландии произошла ошибка во время вакцинации людей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В вакцинальном центре в городе Окленд Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RNZ.

Власти начали расследование в прививочном центре, когда выяснилось, что 12 июля там обнаружили неиспользоваанные флаконы с вакциной после того, как в течение дня сделали 732 прививки. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи соляной раствор, которым разводят саму вакцину.

Напомним, что в Германии подозревают медсестру в том, что она прививала граждан физраствором вместо вакцины от COVID-19.

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