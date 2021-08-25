В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

В вакцинальном центре в городе Окленд Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RNZ .

Власти начали расследование в прививочном центре, когда выяснилось, что 12 июля там обнаружили неиспользоваанные флаконы с вакциной после того, как в течение дня сделали 732 прививки. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи соляной раствор, которым разводят саму вакцину.