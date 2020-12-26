В Новой Каховке после драки в кафе умер военный

В Новой Каховке (Херсонская область) после драки в кафе умер военнослужащий. Поводом к драке стала с ссора с гражданскими.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" в Facebook.

В сообщении говорится, что фиксируются случаи, когда военнослужащие пренебрегают правилами поведения за пределами воинской части. В частности, вчера возле одного из кафе в Новой Каховке между военным и гражданскими возникла ссора, которая переросла в драку. В результате он получил телесные повреждения и умер на месте.

Также сообщается, что полиция проводит следственные действия, а командир воинской части назначил служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на неподконтрольной территории Луганской области умер военный, боевики передали его тело представителям украинской стороны. Устанавливаются обстоятельства того, как он попал на эту территорию.

Кроме того, в плен был захвачен военнослужащий из Ровенской области Александр Пупко. Благодаря переговорам в ТКГ по Донбассу, его освободили и передали украинской стороне.