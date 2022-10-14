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Новопризначений посол України в Німеччині від завтра приступить до роботи, - ЗМІ

Фото: Олексій Макеєв, посол України в Німеччині (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Сергій Пишкін

Андрій Мельник попрощався з Німеччиною та заявив про повернення до України. Новопризначений посол Олексій Макеєв приступить до виконання обов'язків від завтра, 15 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Я повертаюся додому з високо піднятою головою, з чистою совістю і почуттям, що я виконав свій обов'язок перед Україною", - написав Мельник у Twitter.

Як відзначає Bild з посиланням на ЗМІ, вже від завтра до виконання своїх обов'язків приступить новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника. Вже 23 вересня було призначено нового посла, ним став Олексій Макеєв.

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