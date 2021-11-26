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К Новому году COVID-волна уже должна покинуть Украину. В Минздраве рассказали, как будут работать курорты

Автор: Анастасия Рокитна

Конец декабря будет эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Области, которые находятся в "красной" зоне, будут из нее выходить, а к Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Украине в ноябре почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей в "красный" уровень не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что крупные регионы возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Работа курортов зимой

В связи с постановлением №1236, которое регулирует карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

По словам Кузина, общая позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

"Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров", - сообщил главный санитарный врач.

Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацпола. По его словам, курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.

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