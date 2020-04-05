В Новом Орлеане морги не принимают тела умерших из-за роста числа жертв COVID-19

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Мэр заявил, что морги переполнены

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл заявила, что морги города переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания COVID-19. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Подчеркивается, что мэр обратилась к правительству с просьбой предоставить дополнительные рефрижераторы.

"Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к Богу, но не нашел заслуженного покоя", - отметила глава города.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром коронавируса после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В Twitter Кантрелл указано, что в Луизиане подтверждены 12496 случаев коронавирусной болезни и смерть 409 инфицированных. При этом в Новом Орлеане зафиксировано 3966 случаев заражения и 153 смерти.

Напомним, вирусом COVID-19 во всем мире заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп прогнозировал рост смертности от коронавируса в США через неделю.

Подчеркнем также, США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом COVID-19. Американский лидер отметил, что это будут тысячи военнослужащих и военных медиков.