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Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

Автор: Анна Полисученко

Новоизбранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в ДТП. Он пробыл на должности всего месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.

Матонго был избран мэром крупнейшего мегаполиса в ЮАР 10 августа, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса.

Правительство провинции Гаутенг, административным центром которой является Йоханнесбург, на своей странице в Twitter выразило соболезнования в связи с гибелью главы города.

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ЮАР