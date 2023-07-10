Новий рекорд. РосЗМІ встановили загибель щонайменше 47 тисяч військових армії РФ

Скільки окупантів загинуло на війні проти України

Для цього журналісти вивчали статистику реєстру спадкових справ і статистику Росстату.

"За нашими підрахунками, до кінця травня 2023 року на війні загинуло приблизно 47 тисяч чоловіків віком до 50 років. Це число загиблих громадян Росії", - йдеться у повідомленні.

Також їм вдалося оцінити кількість поранених росіян, проте з набагато меншою точністю. Журналісти додали, що втрати бойовиків "Л/ДНР" вони оцінити не змогли.

Як РосЗМІ змогли встановити кількість загиблих військових

"У 2022 і 2023 роках кількість спадкових справ на чоловіків, особливо молодих, різко зросла. Якщо знати, як часто на померлих певної вікової групи заводять спадкові справи, за цим зростанням можна відновити надлишкову чоловічу смертність - тобто реальну кількість загиблих на війні", - пояснили журналісти.

Зазначається, що за 2022 рік на війні загинули щонайменше 25 тисяч чоловіків до 50 років (граничний вік для методу цього дослідження), а до 27 травня 2023 року - вже близько 47 тисяч.

"Якщо бути максимально точним, кількість загиблих з імовірністю 95% лежить у межах між 40 тисячами і 55 тисячами", - йдеться в матеріалі.

Також журналісти зазначили, що до реєстру спадкових справ потрапляють далеко не всі чоловіки, які загинули на війні в Україні. Далеко не в усіх є майно, яке можна залишити родичам. Тож можна припустити, що кількість втрат армії РФ є більшою.

Поранені та зниклі безвісти

У дослідженні йдеться про те, що разом із тяжкопораненими, яких було звільнено зі служби через травму, загальна кількість безповоротних втрат становить щонайменше 125 тисяч осіб.

У цей розрахунок частково входять зниклі безвісти, але не потрапляють полонені, а також бойовики з "ДНР" і "ЛНР", - додали журналісти.

Втрати РФ на війні проти України

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні повідомив, що Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

У вересні минулого року міністр оборони РФ заявив, що втрати Росії у війні з Україною становлять лише 5 937 військових. Цю інформацію він озвучив у момент, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення мобілізації в країні.

Однак неодноразово російські ЗМІ повідомляли, що кількість втрат армії РФ набагато більша, ніж про це заявляв Шойгу. Наприклад, за перший місяць контрнаступальних дій ЗСУ журналістам вдалося встановити імена 553 загиблих на території України російських окупантів.

Серед них щонайменше один генерал, два полковники та три підполковники та 12 офіцерів.