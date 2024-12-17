Нові санкції проти РФ та скандал зі знущанням у 211-й бригаді: новини за 16 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни знову атакували Україну дронами. Ворожі безпілотники долетіли до Києва.

За даними ISW, ворог просунувся під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром.

Росіяни активно використовують на Харківському напрямку снаряди з КНДР, але з ними є проблеми

Як зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, боєприпаси, які Росія отримала з КНДР, часто розриваються в каналі ствола гармати чи одразу після пострілу, що призводить до значних втрат артилерійських засобів ворога.

Стали відомі деталі візиту Зеленського до Брюсселю

Як зазначила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, Володимира Зеленського запросили на перше засідання Європейської Ради після призначення нового президента. На цьому засіданні Європейська комісія оголосить план на наступні п'ять років.

"І, звичайно, буде багато питань, які планується обговорити. Зустріч в Парижі, ініціативи Європейської комісії", - додала Стефанішина.

Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту

Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, норвезький уряд виділить 2,7 мільярда крон (242 млн доларів) на зміцнення українського флоту і надання йому допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.

"Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту Росії", - сказав він.

Росія кидає в бій солдатів КНДР на Курському напрямку без бронетехніки, - ЦПД

"Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", - зазначив керівник ЦПД Коваленко.

За його словами, російські воєнкори намагаються уникати новин про це, приховуючи втрати.

ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР, зокрема обмеження стосуються російського тіньового флоту.

В Раді ЄС зазначили, що вводять санкції проти військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

Президент Словаччини заявив, що Україні доведеться втратити території заради миру. В МЗС відповіли

Президент Словаччини Петер Пеллегріні нещодавно завив, що Україна нібито буде вимушена піти на територіальні поступки заради досягнення миру.

Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи заяву Пеллегріні, зазначив, що останній раз, коли словацькі землі були віддані агресору в ім'я миру, це не закінчилося добре.

Російському генералу, відповідального за застосування хімічної зброї проти ЗСУ, оголосили підозру

Від початку повномасштабної агресії РФ було зафіксовано понад 4 800 випадків використання окупантами заборонених хімічних боєприпасів, зокрема гранат "К-1" із отруйними речовинами CS і CN.

За даними слідства, у шпиталі та медичні установи було доправлено понад 2 000 поранених бійців ЗСУ із хімічними ураженнями.

В Росії заговорили про "перемогу" у війні у 2025 році

"У 2025 році Москва планує досягти перемоги у війні в Україні та досягнення цілей, озвучених Путіним у червні", - заявив Міноборони РФ Андрій Бєлоусов.

Він також сказав, що росіяни поставили собі за мету на 2025 рік захопити всю територію чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Скандал у 211-й бригаді: факти знущань перевірить Головна інспекція Міноборони

ЗМІ викрили знущання з військових у 211 понтонно-мостовій бригаді. Генштаб ініціював перевірку.

"За моїм наказом негайно розпочинає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, що викладені у статті "Української правди" щодо ситуації у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Бундестаг вирішив долю уряду Шольца: чи будуть дострокові вибори в Німеччині

На голосуванні у Бундестазі було подано 717 голосів, 207 проголосували "за" та висловили довіру Олафу Шольцу. Проти проголосували 394, утрималися 116.

З цього слідує, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр тепер повинен призначити дострокові вибори до парламенту. Ймовірно, вони відбудуться 23 лютого.

Експерт пояснив, навіщо Орбан робить заяви про "різдвяне перемир'я"

"Він отримує максимум від НАТО і від ЄС за рахунок своєї специфічної позиції. Він заробляє на цьому не просто бонуси, він заробляє на цьому кошти. Йому байдуже на Україну, і на Росію врешті теж. На Америку - ні", - розповів в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

РФ залучає північнокорейських солдатів до боїв, приховуючи їхні втрати, - Зеленський

"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина - це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - підкреслив Володимир Зеленський.

У МЗС закликали Угорщину припинити аморальні маніпуляції на "різдвяному перемир'ї"

"Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на тему миру та Різдва Христового, утриматись від односторонніх контактів із державою-агресором, що підриває спільні зусилля для відновлення справедливого миру", - наголосили в міністерстві.