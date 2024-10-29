Як в Україні борються із інсультами: які симптоми та профілактика захворювання

Завдяки системним змінам у медичній інфраструктурі України, кількість інсультних центрів зросла, а якість послуг продовжує покращуватися.

Як допомагають інсультні центри

Зазначається, що в Україні було створено мережу спеціалізованих лікарень, де надається безоплатне лікування і реабілітація для пацієнтів з інсультами, відповідно до вимог Національної служби здоров'я.

Інсультні центри тепер оснащені сучасними КТ- та МРТ-апаратами, що дозволяє швидко проводити діагностику, необхідну для ефективного тромболізису та механічної тромбектомії. Це своєю чергою значно підвищує шанси на відновлення функцій у пацієнтів.

Нові підходи до лікування інсультів допомогли суттєво наблизитися до європейських стандартів боротьби з інсультами, визначених у Декларації з боротьби з інсультами до 2030 року.

Повідомляється, що завдяки вжитим заходам та обладнанню, у першій половині 2024 року вдалося значно покращити статистику порятунку пацієнтів із інсультами.

Зокрема, тромболізис, критично важлива процедура розчинення тромбів у судинах головного мозку, була проведена у 12,5% випадків інсультів, що у 25 разів перевищує показники 2018 року.

Окрім того, ще одне життєво важливе втручання лікарів - механічна тромбектомія, яке може забезпечити до 50% збереження функціональності пацієнта, була виконана у 1,9% випадків за перше півріччя 2024 року, що у 20 разів перевищує показники п’ятирічної давнини.

"Наразі 227 лікарень по всій країні законтрактовані за відповідним пакетом з Національною службою здоров’я України, де пацієнти мають змогу отримати безоплатні послуги при гострому мозковому інсульті. Від початку 2024 року медичну допомогу при інсульті в рамках ПМГ отримали 106 029 пацієнтів", - зазначили у МОЗ.

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