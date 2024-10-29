Як в Україні борються із інсультами: які симптоми та профілактика захворювання

Завдяки системним змінам у медичній інфраструктурі України, кількість інсультних центрів зросла, а якість послуг продовжує покращуватися.
Як допомагають інсультні центри
Зазначається, що в Україні було створено мережу спеціалізованих лікарень, де надається безоплатне лікування і реабілітація для пацієнтів з інсультами, відповідно до вимог Національної служби здоров'я.
Інсультні центри тепер оснащені сучасними КТ- та МРТ-апаратами, що дозволяє швидко проводити діагностику, необхідну для ефективного тромболізису та механічної тромбектомії. Це своєю чергою значно підвищує шанси на відновлення функцій у пацієнтів.
Нові підходи до лікування інсультів допомогли суттєво наблизитися до європейських стандартів боротьби з інсультами, визначених у Декларації з боротьби з інсультами до 2030 року.
Повідомляється, що завдяки вжитим заходам та обладнанню, у першій половині 2024 року вдалося значно покращити статистику порятунку пацієнтів із інсультами.
Зокрема, тромболізис, критично важлива процедура розчинення тромбів у судинах головного мозку, була проведена у 12,5% випадків інсультів, що у 25 разів перевищує показники 2018 року.
Окрім того, ще одне життєво важливе втручання лікарів - механічна тромбектомія, яке може забезпечити до 50% збереження функціональності пацієнта, була виконана у 1,9% випадків за перше півріччя 2024 року, що у 20 разів перевищує показники п’ятирічної давнини.
"Наразі 227 лікарень по всій країні законтрактовані за відповідним пакетом з Національною службою здоров’я України, де пацієнти мають змогу отримати безоплатні послуги при гострому мозковому інсульті. Від початку 2024 року медичну допомогу при інсульті в рамках ПМГ отримали 106 029 пацієнтів", - зазначили у МОЗ.
Як отримати ліки
У міністерстві нагадали, що пацієнти з гіпертонією (яка може спричинити інсульт) можуть скористатися урядовою програмою "Доступні ліки" та отримати необхідні ліки безоплатно чи з частковою доплатою.
У МОЗ повідомили, що за січень-вересень 2024 року понад 800 тисяч пацієнтів погасили 1 321 238 рецептів на лікарські засоби для профілактики й лікування інсультів та інфарктів за цією програмою.
Симптоми:
Також у міністерстві нагадали симптоми інсульту, які легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
- Мовлення (нерозбірлива мова або нерозуміння слів).
- Обличчя (раптова асиметрія обличчя або "крива" усмішка).
- Запаморочення (втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, ніби від удару).
- Очі (раптове погіршення зору, двоїння в очах).
- Кінцівки (раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони, також у пацієнта немає сил щось зробити руками).
Профілактика:
У МОЗ звернули увагу, що найкращий спосіб знизити ризик виникнення інсульту - це профілактика, яка включає:
- контроль артеріального тиску,
- обмеження споживання солі, вживання їжі з низьким вмістом трансжирів та дотримання правил здорового харчування,
- фізична активність,
- відмова від куріння та вживання алкоголю,
- дотримування призначень лікаря, якщо той у вас діагностував захворювання.
Важливо пам'ятати, що за перших ознак інсульту необхідно терміново викликати "швидку" за номером 103, що значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію.