Як в Україні борються із інсультами: які симптоми та профілактика захворювання
У Всесвітній день боротьби з інсультом, який відзначається 29 жовтня, Міністерство охорони здоров'я заявило про значний прогрес у наближенні до європейських стандартів його лікування в Україні. Також українцям розповіли про перші симптоми та профілактику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Завдяки системним змінам у медичній інфраструктурі України, кількість інсультних центрів зросла, а якість послуг продовжує покращуватися.
Як допомагають інсультні центри
Зазначається, що в Україні було створено мережу спеціалізованих лікарень, де надається безоплатне лікування і реабілітація для пацієнтів з інсультами, відповідно до вимог Національної служби здоров'я.
Інсультні центри тепер оснащені сучасними КТ- та МРТ-апаратами, що дозволяє швидко проводити діагностику, необхідну для ефективного тромболізису та механічної тромбектомії. Це своєю чергою значно підвищує шанси на відновлення функцій у пацієнтів.
Нові підходи до лікування інсультів допомогли суттєво наблизитися до європейських стандартів боротьби з інсультами, визначених у Декларації з боротьби з інсультами до 2030 року.
Повідомляється, що завдяки вжитим заходам та обладнанню, у першій половині 2024 року вдалося значно покращити статистику порятунку пацієнтів із інсультами.
Зокрема, тромболізис, критично важлива процедура розчинення тромбів у судинах головного мозку, була проведена у 12,5% випадків інсультів, що у 25 разів перевищує показники 2018 року.
Окрім того, ще одне життєво важливе втручання лікарів - механічна тромбектомія, яке може забезпечити до 50% збереження функціональності пацієнта, була виконана у 1,9% випадків за перше півріччя 2024 року, що у 20 разів перевищує показники п’ятирічної давнини.
"Наразі 227 лікарень по всій країні законтрактовані за відповідним пакетом з Національною службою здоров’я України, де пацієнти мають змогу отримати безоплатні послуги при гострому мозковому інсульті. Від початку 2024 року медичну допомогу при інсульті в рамках ПМГ отримали 106 029 пацієнтів", - зазначили у МОЗ.
Як отримати ліки
У міністерстві нагадали, що пацієнти з гіпертонією (яка може спричинити інсульт) можуть скористатися урядовою програмою "Доступні ліки" та отримати необхідні ліки безоплатно чи з частковою доплатою.
У МОЗ повідомили, що за січень-вересень 2024 року понад 800 тисяч пацієнтів погасили 1 321 238 рецептів на лікарські засоби для профілактики й лікування інсультів та інфарктів за цією програмою.
Симптоми:
Також у міністерстві нагадали симптоми інсульту, які легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
- Мовлення (нерозбірлива мова або нерозуміння слів).
- Обличчя (раптова асиметрія обличчя або "крива" усмішка).
- Запаморочення (втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, ніби від удару).
- Очі (раптове погіршення зору, двоїння в очах).
- Кінцівки (раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони, також у пацієнта немає сил щось зробити руками).
Профілактика:
У МОЗ звернули увагу, що найкращий спосіб знизити ризик виникнення інсульту - це профілактика, яка включає:
- контроль артеріального тиску,
- обмеження споживання солі, вживання їжі з низьким вмістом трансжирів та дотримання правил здорового харчування,
- фізична активність,
- відмова від куріння та вживання алкоголю,
- дотримування призначень лікаря, якщо той у вас діагностував захворювання.
Важливо пам'ятати, що за перших ознак інсульту необхідно терміново викликати "швидку" за номером 103, що значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію.
Раніше ми розповідали про 10 корисних порад для здорового серця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.