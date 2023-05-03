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Нові фантазії. ФСБ запевнює, що нібито попередила "теракт" у Криму

Фото: ФСБ нафантазувала чергові "теракти" у Криму (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ФСБ нафантазувала нові "теракти" і запевняє, що попередила їх. Росіяни стверджують, що цілями "атак" нібито була окупаційна "влада" Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Росіяни звинувачують у підготовці так званих "терактів" Головне управління розвідки Міноборони, а організатором називають заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.

ФСБ стверджує, що нібито попередила серію "терактів", цілями яких були так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, "спікер парламенту" Володимир Констянтинов, "мер" Ялти Яніна Павленко.

Крім того, російські силовики нафантазували, що затримали "членів української агентурної групи", і кажуть, що до неї входили росіяни та українці, а громадянин України та Болгарії нібито доставляв вибухівку і зброю.

"У затриманих виявлено 5 готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження", - стверджують росЗМІ.

Нагадаємо, росіяни звинуватили Україну в "атаці" на військовий аеродром у Брянській області.

Також в ніч на 3 травня у Краснодарському країн РФ спалахнула нафтобаза, яка знаходилася неподалік Кримського мосту. Росіяни заявили, що резервуар з паливом нібито "атакували" українські дрони.

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