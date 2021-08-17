Новейший Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожье

На роликах на канале Land Cruiser Cannel внедорожник оказывается, что называется, в своей стихии. Машина преодолевает глубокий брод, перепрыгивает через каменистый овраг и т.д.

Судя по видео, автотомобиль справился со всеми испытаниями, так что поклонникам Ленд Крузера еще только предстоит найти предел внедорожных возможностей "трехсотки".

Интересно, что ролики демонстрируют не только хорошую проходимость машины, а и заметно улучшившуюся управляемость по сравнению с предшественником серии LC200. Так, во время дрифта на песке машина не пытается сорваться в неконтролируемый занос и не испытывает критичных кренов, которые могли бы привести к перевороту.

Авторы канала раздобыли для испытаний флагманскую версию Land Cruiser GR Sport. Она отличается наличием принудительной блокировки переднего межколесного дифференциала, электронной системой кинетической стабилизации подвески (E-KDSS), а также увеличенными ходами подвески – 715 миллиметров против 630 миллиметров у машин без E-KDSS.

На украинском рынке новый Land Cruiser 300 доступен пока с единственным бензиновым мотором объемом 3,5 литра на 415 л.с. Вскоре в моторной линейке появится и турбодизельный V6 объемом 3,3 литра мощностью 299 лошадиных сил и с максимальным крутящим маоментом в 700 Нм.