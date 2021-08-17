ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новейший Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожье

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 14:32
Новейший Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожье Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport (скриншот)
Автор: Вадим Добровольский

Блогеры отправили на бездорожье флагманскую версию Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Автомобиль едет по песку, преодолевает броды и прыгает с трамплинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Land Cruiser Channel.

На роликах на канале Land Cruiser Cannel внедорожник оказывается, что называется, в своей стихии. Машина преодолевает глубокий брод, перепрыгивает через каменистый овраг и т.д.

Судя по видео, автотомобиль справился со всеми испытаниями, так что поклонникам Ленд Крузера еще только предстоит найти предел внедорожных возможностей "трехсотки".

Интересно, что ролики демонстрируют не только хорошую проходимость машины, а и заметно улучшившуюся управляемость по сравнению с предшественником серии LC200. Так, во время дрифта на песке машина не пытается сорваться в неконтролируемый занос и не испытывает критичных кренов, которые могли бы привести к перевороту.

Новейший Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожьеАвторы канала раздобыли для испытаний флагманскую версию Land Cruiser GR Sport. Она отличается наличием принудительной блокировки переднего межколесного дифференциала, электронной системой кинетической стабилизации подвески (E-KDSS), а также увеличенными ходами подвески – 715 миллиметров против 630 миллиметров у машин без E-KDSS.

На украинском рынке новый Land Cruiser 300 доступен пока с единственным бензиновым мотором объемом 3,5 литра на 415 л.с. Вскоре в моторной линейке появится и турбодизельный V6 объемом 3,3 литра мощностью 299 лошадиных сил и с максимальным крутящим маоментом в 700 Нм.

Ранее сообщалось, что в США энтузиасты превралили пикап Dodge Ram в кабриолет. Для этого машине срезали крышу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобили
NEWS
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит