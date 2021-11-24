Новая Зеландия открывает границы: с 2022 года страна будет принимать вакцинированных туристов

По словам министра по борьбе с COVID-19 Криса Хипкинса, с 16 января въезд в Новую Зеландию будет разрешен гражданам страны и резидентам, которые сейчас находятся в Австралии.

С 13 февраля границы откроют для жителей Новой Зеландии, которые находятся во всех других странах.

С 30 апреля будут открыты границы страны для всех вакцинированных туристов. Однако путешественники должны будут пройти 7-дневную самоизоляцию по прибытию.

Отмечают, что по состоянию на 24 ноября в Новой Зеландии зарегистрировали 10 025 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 40 человек.