ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новая Зеландия фиксирует вспышку COVID-19 спустя 102 дня без вируса

Окленд, Вторник 11 августа 2020 18:27
Новая Зеландия фиксирует вспышку COVID-19 спустя 102 дня без вируса
Фото: Окленд (cruisegid.ru)
Автор: Максим Зайченко

Источник передачи вируса неизвестен

В крупнейшем новозеландском городе Окленд выявили 4 новых случая коронавирусной болезни в одной из семей. Из-за этого в городе ввели карантин.

Об этом сообщает Euronews.

Так, Новая Зеландия зарегистрировала первые случаи заражения COVID-19 после 102 дней без какой-либо внутренней передачи в стране.

Вирус обнаружили в одной из семей Окленда. У мужчины были симптомы болезни в течение 5 дней. Он заявил, что до этого не ездил за границу. Таким образом власти не смогли назвать источник передачи вируса.

В результате COVID-19 обнаружили еще у троих членов семьи.

В Минздраве страны утверждают, что отследили все контакты зараженных, а людей протестировали.

Все близкие контакты этих четырех пациентов будут оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, независимо от результатов их тестирования, а все случайные контакты будут оставаться в самоизоляции до тех пор, пока они не получат результаты своих тестов.

В Окленде ввели карантин. На три дня в городе закроют кафе, бары, рестораны, а также другие предприятия. Будет запрещено въезжать в город из других местностей.

"Эти три дня дадут нам время оценить ситуацию, собрать информацию, убедиться, что у нас есть широкое отслеживание контактов, чтобы мы могли узнать больше о том, как возник этот случай, и принять решения о том, как реагировать на него, как только у нас будет дополнительная информация", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции.

Напомним, в начале июня власти страны рапортовали, что в Новой Зеландии не осталось активных случаев коронавирусной болезни, а с 9 июня отменили все карантинные ограничения, кроме пограничного контроля.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новая ЗеландияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь