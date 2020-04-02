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Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:52
Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Китае за сутки 7 человек умерли от COVID-19

В Китае за прошлые сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил врач, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. Новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.

2.04.2020 Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 1 квітня 2020 р.

Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что американская разведка в секретном отчете Белому дому заявила, что власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса.

Отметим, по состоянию на 2 марта в Китае официально подтверждены более 81 случая заражения коронавирусом, из них более 3,3 тысяч стали летальными.

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