Новая вспышка COVID-19 в Киеве и помощь от Европарламента: новости за 15 мая

В киевском доме-интернате выявили более 80 больных COVID-19, Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи, украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 15 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев. Так, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине есть 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.

В Украине запустили усиленное тестирование на коронавирус.Тестировать в частности будут медиков и правоохранителей.

В Киеве зафиксировали более 80 новых случаев коронавируса в Дарницком женском доме-интернате. Среди больных - 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек персонала.

Некоторые руководители учреждений здравоохранения не сообщают о заболевании медиков COVID-19 в Государственную службу по вопросам труда. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором.

Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России

Офис президента Украины обнародовал обновленные списки санкций против России. В частности, санкции сняли с нескольких физических и юридических лиц.

В обновленном списке фигурируют 377 физических, а также 235 юридических лиц. Санкции вводятся на срок от одного до трех лет, при этом несколько человек и компаний исключили из списков.

Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета макрофинансовой помощи в 3 млрд евро для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса. Так, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро.

"За" это решение на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентарии, еще 47 - воздержались.

Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые

Пророссийские боевики сегодня, 15 мая, осуществили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового. В результате обстрела ранения получили 2 военных.

По данным командования, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Пострадавших военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

Синоптик Диденко дала прогноз на выходные: погода на любой вкус

Погода в Украине 16 мая снова преподнесет гражданам страны весенние сюрпризы. Она будет на любой вкус. В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных областях Украины, Севере и Центре. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко.

Уже днем осадки проберутся на остальную часть Украины. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных регионов стоит не забыть зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше.