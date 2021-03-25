Новая цель вакцинации в США и миграционный кризис: Байден проведет первую пресс-конференцию

В четверг президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен изложить новую цель вакцинации от коронавируса в США. Сегодня он проведет свою первую официальную пресс-конференцию в Белом доме.

Агентство указывает, что Байден может столкнуться с острыми вопросами о недавнем росте числа просителей убежища на границе США и Мексики и о планах поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами.

В последние дни помощники готовили потенциальные вопросы и ответы для президента-демократа, чтобы подготовиться к мероприятию. Пресс-конференция должна начаться в 13:15 по местному времени.

В зале будут находиться всего несколько десятков журналистов новостных агентств, выбранных Ассоциацией корреспондентов Белого дома. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Reuters обращает внимание, что на прошлой неделе глава США заявил, что его цель - сделать 100 миллионов прививок. Она была достигнута досрочно, в связи с чем Байден пообещал объявить новую цель на этой неделе. Ожидается, что президент сделает это именно на пресс-конференции.

Американский лидер также может столкнуться с вопросами о его планах по усилению контроля над оружием после двух массовых перестрелок в Штатах менее чем за неделю.

Во вторник Байден призвал законодателей принять более жесткие меры по контролю за оружием, но республиканская поддержка таких действий невысока.