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Новая цель вакцинации в США и миграционный кризис: Байден проведет первую пресс-конференцию

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 13:17
Новая цель вакцинации в США и миграционный кризис: Байден проведет первую пресс-конференцию Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В четверг президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен изложить новую цель вакцинации от коронавируса в США. Сегодня он проведет свою первую официальную пресс-конференцию в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что Байден может столкнуться с острыми вопросами о недавнем росте числа просителей убежища на границе США и Мексики и о планах поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами.

В последние дни помощники готовили потенциальные вопросы и ответы для президента-демократа, чтобы подготовиться к мероприятию. Пресс-конференция должна начаться в 13:15 по местному времени.

В зале будут находиться всего несколько десятков журналистов новостных агентств, выбранных Ассоциацией корреспондентов Белого дома. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Reuters обращает внимание, что на прошлой неделе глава США заявил, что его цель - сделать 100 миллионов прививок. Она была достигнута досрочно, в связи с чем Байден пообещал объявить новую цель на этой неделе. Ожидается, что президент сделает это именно на пресс-конференции.

Американский лидер также может столкнуться с вопросами о его планах по усилению контроля над оружием после двух массовых перестрелок в Штатах менее чем за неделю.

Во вторник Байден призвал законодателей принять более жесткие меры по контролю за оружием, но республиканская поддержка таких действий невысока.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ряда ожиданий.

Также сообщалось, что глава США примет участие в саммите Евросовета 25 марта, на котором будет обсуждаться вопрос взаимоотношений с Китаем и Россией.

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