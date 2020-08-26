Новая служба контроля за заболеваниями улучшит реагирование на эпидемии, - Ляшко

Новая государственная служба по контролю за заболеваниями позволит улучшить эффективность противоэпидемической защиты в Украине. Она будет создана вместо Госпродпотребслужбы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новая служба позволит создать вертикаль, в то время как до коронавируса в Украине существовала децентрализованная модель системы противоэпидемической защиты.

"Первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Уханя, показали проблемы децентрализованной модели. Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал Ляшко.

Также санврач считает необходимым пересмотр функционала системы общественного здоровья.

"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за два года планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

При этом санитарно-эпидемиологическую станцию не планируют выделять в отдельную службу.