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Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

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MARUV не перестает поражать фанов смелыми экспериментами с образами

MARUV обожает устраивать "горячие" фотосессии в эпатажных дерзких образах и откровенных нарядах. Украинская топ-исполнительница совсем недавно ошеломила фанов пикантными снимками практически без одежды, но и в этот раз артистка смогла удивить поклонников.

Анна Корсун в ярко-красном "игривом" костюме с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове вышла на балкон обычной многоэтажки и позировала на камеру. Девушка совершенно отказалась от макияжа, и блистала во всей своей натуральной красе.

Снимки певица опубликовала в своем Instagram и вызвала у подписчиков весьма противоречивые комменты - одни увидели в кадрах смелые эксперименты, а другие не одобрили выбор локации, раскритиковали реалистичность быта с потрескавшимся кафелем и далее в том же духе.

"Новый взгляд на летние концерты!" - подписала MARUV кадры, тем самым заинтриговав фанов чередой грядущих выступлений.

MARUV устроила пикантный фотосет на балконе (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Подписчики артистки в сети признаются, что мечтают о такой соседке, и расхваливают смелость и красоту MARUV.

  • Кайф и все настоящее натуральное!
  • Держите меня семеро...
  • Святые пингвинчики
  • Хороша фигурка
  • Новая сила зайки!
  • Красный заяц из спального района!
  • Обалдеть! Мечта иметь такую соседку
  • MARUV - вообще очень классно, у тебя всегда такая классная одежда и всегда классные фотки
  • Тащусь с твоих фото, ты изумительна!
  • Какая ты красивая!

Фото: скрин комментариев instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали о том, что соблазнительная MARUV накануне выхода своего нового клипа показала, как ее душит полицейский.

Добавим также, что недавно дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.

Автор: Styler

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