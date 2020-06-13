Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

MARUV не перестает поражать фанов смелыми экспериментами с образами
MARUV обожает устраивать "горячие" фотосессии в эпатажных дерзких образах и откровенных нарядах. Украинская топ-исполнительница совсем недавно ошеломила фанов пикантными снимками практически без одежды, но и в этот раз артистка смогла удивить поклонников.
Анна Корсун в ярко-красном "игривом" костюме с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове вышла на балкон обычной многоэтажки и позировала на камеру. Девушка совершенно отказалась от макияжа, и блистала во всей своей натуральной красе.
Снимки певица опубликовала в своем Instagram и вызвала у подписчиков весьма противоречивые комменты - одни увидели в кадрах смелые эксперименты, а другие не одобрили выбор локации, раскритиковали реалистичность быта с потрескавшимся кафелем и далее в том же духе.
"Новый взгляд на летние концерты!" - подписала MARUV кадры, тем самым заинтриговав фанов чередой грядущих выступлений.
MARUV устроила пикантный фотосет на балконе (Фото: instagram.com/maruvofficial)
Подписчики артистки в сети признаются, что мечтают о такой соседке, и расхваливают смелость и красоту MARUV.
Фото: скрин комментариев instagram.com/maruvofficial
Ранее мы писали о том, что соблазнительная MARUV накануне выхода своего нового клипа показала, как ее душит полицейский.
Добавим также, что недавно дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.
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Автор: Styler