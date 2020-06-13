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Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2020 - 23:47
Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе
MARUV (Фото: facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV не перестает поражать фанов смелыми экспериментами с образами

MARUV обожает устраивать "горячие" фотосессии в эпатажных дерзких образах и откровенных нарядах. Украинская топ-исполнительница совсем недавно ошеломила фанов пикантными снимками практически без одежды, но и в этот раз артистка смогла удивить поклонников.

Анна Корсун в ярко-красном "игривом" костюме с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове вышла на балкон обычной многоэтажки и позировала на камеру. Девушка совершенно отказалась от макияжа, и блистала во всей своей натуральной красе.

Снимки певица опубликовала в своем Instagram и вызвала у подписчиков весьма противоречивые комменты - одни увидели в кадрах смелые эксперименты, а другие не одобрили выбор локации, раскритиковали реалистичность быта с потрескавшимся кафелем и далее в том же духе.

"Новый взгляд на летние концерты!" - подписала MARUV кадры, тем самым заинтриговав фанов чередой грядущих выступлений.

Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконеНовая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

MARUV устроила пикантный фотосет на балконе (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Подписчики артистки в сети признаются, что мечтают о такой соседке, и расхваливают смелость и красоту MARUV.

  • Кайф и все настоящее натуральное!
  • Держите меня семеро...
  • Святые пингвинчики
  • Хороша фигурка
  • Новая сила зайки!
  • Красный заяц из спального района!
  • Обалдеть! Мечта иметь такую соседку
  • MARUV - вообще очень классно, у тебя всегда такая классная одежда и всегда классные фотки
  • Тащусь с твоих фото, ты изумительна!
  • Какая ты красивая!

Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

Фото: скрин комментариев instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали о том, что соблазнительная MARUV накануне выхода своего нового клипа показала, как ее душит полицейский.

Добавим также, что недавно дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины новости шоу-бизнесаMARUV
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