Новая сила зайки! Эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе

MARUV (Фото: facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV не перестает поражать фанов смелыми экспериментами с образами

MARUV обожает устраивать "горячие" фотосессии в эпатажных дерзких образах и откровенных нарядах. Украинская топ-исполнительница совсем недавно ошеломила фанов пикантными снимками практически без одежды, но и в этот раз артистка смогла удивить поклонников.

Анна Корсун в ярко-красном "игривом" костюме с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове вышла на балкон обычной многоэтажки и позировала на камеру. Девушка совершенно отказалась от макияжа, и блистала во всей своей натуральной красе.

Снимки певица опубликовала в своем Instagram и вызвала у подписчиков весьма противоречивые комменты - одни увидели в кадрах смелые эксперименты, а другие не одобрили выбор локации, раскритиковали реалистичность быта с потрескавшимся кафелем и далее в том же духе.

"Новый взгляд на летние концерты!" - подписала MARUV кадры, тем самым заинтриговав фанов чередой грядущих выступлений.

MARUV устроила пикантный фотосет на балконе (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Подписчики артистки в сети признаются, что мечтают о такой соседке, и расхваливают смелость и красоту MARUV.

Кайф и все настоящее натуральное!

Держите меня семеро...

Святые пингвинчики

Хороша фигурка

Новая сила зайки!

Красный заяц из спального района!

Обалдеть! Мечта иметь такую соседку

MARUV - вообще очень классно, у тебя всегда такая классная одежда и всегда классные фотки

Тащусь с твоих фото, ты изумительна!

Какая ты красивая!

Фото: скрин комментариев instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали о том, что соблазнительная MARUV накануне выхода своего нового клипа показала, как ее душит полицейский.

Добавим также, что недавно дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler