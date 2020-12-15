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Новая мутация COVID-19 в Британии не представляет большую опасность, - ВОЗ

Автор: Игорь Литвиненко

Новая мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, не представляет большую опасность. При этом она имеет большие темпы распространения.

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Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, передает BBC.

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро.

При этом в ВОЗ призвали общественность быть более осторожными в связи с выявленной мутацией коронавируса.

Отметим, в Великобритании днями заявили о том, что выявили новую мутацию коронавируса. Так, как мутированный вирус распространяется быстрее, в некоторых регионах Британии ожидают на вспышки заболеваемости. При этом вакцина против COVID-19 должна иметь такой же эффект на мутированный вирус, как и на обычный.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании выявили первые случаи аллергии на вакцину от коронавируса.

Также сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

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