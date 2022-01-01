Новая болезнь. С сегодняшнего дня зависимость от видеоигр стала диагнозом

В ВОЗ отмечают, что для игровой зависимости характерно регулярное или периодическое нарушение способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, продолжительность проведенного за играми времени, неспособность прекратить играть при появлении "негативных последствий".

Также отмечается, что в случае зависимости играм отдается приоритет над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью. Симптомы могут развиваться непрерывно на протяжении какого-то времени, а могут проявляться с некоторой регулярностью время от времени.



Кроме того, игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной, семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к проблемам в учебе или работе.



Для того, чтобы диагностировать игровую зависимость, изменения в поведении должны наблюдаться в течение года, однако данный срок может быть сокращен, ​если все диагностические требования соблюдены, а симптомы серьезны.



