Новая бизнес-модель: Mercedes и BMW будут искусственно сдерживать выпуск авто для сохранения высоких цен

Mercedes-Benz и BMW хотят искусственно поддерживать дефицит на свои автомобили даже после окончания кризиса полупроводников. Это позволит производителям сохранить более высокие цены на свою продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Мировой кризис полупроводников привел к сбоям в производстве автомобилей и увеличении срока поставок в автосалоны. В результате многие компании выпускают машины без части оборудования, а главное - цены на подавляющее количество моделей скакнули вверх. Особенно ярко это выражено в премиум-сегменте, где автомобили изобилуют разнообразной электроникой. Такие машины продают по завышенным ценам.

Парадокс, но сложившаяся ситуация не оттолкнула клиентов от покупки нового автомобиля. Люди готовы платить за машины больше и при этом ждать их дольше. В свете этого концерн Daimler, куда входит бренд Mercedes-Benz, и компания BMW решили воплотить в жизнь новую бизнес-модель

Оба производителя даже после нормализации поставок микрочипов намерены искусственно сохранить дефицит на свои автомобили. Это позволит компаниям при меньшем количестве продаваемых машин держать на них более высокие цены - и тем самым сохранить высокий уровень маржинальности при одновременном снижении производственных издержек.

Как заявил финансовый директор Daimler Гаральд Вильгельм в комментарии Financial Times, искусственное ограничение поставок позволит компании придать бренду Mercedes-Benz еще более люксовый статус.

Того же мнения придерживаются и в BMW. Также, как отметил финансовый директор компании Николас Питерс, длительное ожидание заказанного автомобиля дарит клиенту больше эмоций при его получении. При этом этот срок все же не должен быть слишком долгим, отмечает менеджер. Иначе покупатель переметнется к другому бренду.