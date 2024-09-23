Новачок "Далласа" почав із перемоги, тафгай "Бостона" покарав молодого: бійки вихідних НХЛ

Канадець Джастін Грицковіан піднявся в основу "Далласа" з фарм-клубу. Підвищення центрфорвард своєрідно відсвяткував у другому періоді спарингу проти "Сент-Луїса". За воротами "Блюз" він зійшовся з оборонцем Квінтоном Бернсом.

Призвідник бійки швидко заволодів ініціативою і кілька разів добряче прописав гостю в голову. Далі Грицковіан натягнув на опонента джерсі та нівелював усі спроби співвітчизника контратакувати. Під схвальні вигуки трибун обидва поїхали на лаву штрафників на 5 хвилин.

Під завісу другого періоду відразу кілька сутичок спалахнули в Бостоні. Поступово епіцентр події змістився до протистояння задиркуватого оборонця "Брюїнз" Паркера Вотерспуна та вінгера "Рейнджерс" Бреннана Отманна.

Господар арени швидко викинув чималу кількість ударів у голову суперника. Отманн, однак, втримався на ногах і спробував "заклінчувати" Вотерспуна. Утім, тафгай "Бостона" вирвався з-під опіки нападника "Нью-Йорка". А потім таки відправив опонента додолу.

Новачки прагнули зарекомендувати себе в Сіетлі. У другій 20-хвилинці протистояння місцевих "Кракен" і "Калгарі" взаємини вирішили з'ясувати форвард господарів Такер Робертсон і оборонець "Флеймз" Артьом Грушніков.

Росіянин зумів скористатися перевагою в габаритах. Він швидко заволодів ініціативою та одним із ударів правою збив шолом із голови Робертсона. Від повної розправи Грушнікова канадця врятували рефері. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а форвард "Сіетла" ще дві хвилини додатково за підніжку партнеру російського оборонця.