Нова зброя в ЗСУ: Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом

В Україні офіційно дозволили до експлуатації новий дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби.
Повідомляється, що модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.
"Модулем може керувати один оператор", - додали в Міноборони.
Нагадаємо, днями Міноборони повідомило, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка".
Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
Крім того, нещодавно в Міністерстві оборони України пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.
Нагадаємо, що причиною даних заяв стали останні російські атаки, адже російська армія постійно змінює технічні характеристики та маршрути ударних дронів, що змушує Україну реагувати на подібні виклики.
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