Нова зброя в ЗСУ: Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Що відомо про "ШАБЛЯ МК19(М)"

Бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби.

Повідомляється, що модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

"Модулем може керувати один оператор", - додали в Міноборони.