Нова хвиля зізнань. Акторки звинуватили Юрія Марчака у сексуальних домаганнях

Акторка Катерина Євдощук заявила, що під час підготовки до вступу у театральний ВНЗ її домагався тодішній художній керівник Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської Юрій Марчак. Напередодні подібні звинувачення опублікувала акторка Ірина Лазер.
РБК-Україна розповідає, що відомо про звинувачення ще одного викладача із "театрального світу" у домаганнях.
Катерина Євдощук зізналась, що скандал навколо домагань в університеті Карпенка-Карого підштовхнули її поділитись власним травматичним досвідом.
Дівчина розповіла, що у 16-річному віці вирішила вступати на актрису в Карпенка-Карого, для занять з вокалу їй порадили готуватися у тодішнього директора Чернівецького театру ім. Ольги Кобилянської Юрія Марчука. Він якраз був одногрупником майстра, до якого Катерина планувала вступати.
"Кожне заняття починалося з того, що до мене лізли з поцілунком в губи, при чому, дуже дорослим, двері в кабінеті зачинялися на ключ. Коли я відверталася, то облизаним було і вухо. Це було і при зустрічі і в кінці. Діло доходило до того, що мені запросто могли запхати руки під кофту, під ліфчик, чіпати мене за груди, він міг засунути руку прямо в труси! Пручання, виривання з обіймів не допомагали, бо над тобою двометровий сильний дядько", - написала Євдощук.
Вона наголосила, що завжди вдягалася в джинси і кофти, тож ніяк не могла провокувати його своїм вбранням.
"Найстрашніше, що в такому віці ти хапаєшся за всі шанси, що в тебе немає вибору, що тобі треба вступити в того Карпенка всіма силами, а у висновку його одногрупник Олег Замятін тебе не бере. Не вступила. І весь наступний рік ти в депресії, згадуючи як після кожного заняття стояла під душем, відтираючи мочалкою всі місця де він тебе торкався і облизував", - додала акторка.
Катерина також зазначила, що відчувала себе винною і тому не могла розповісти про такі інциденти нікому з рідних. І сміливості про публічно заявити про домагання вона набралась лише у 23 роки, зокрема, після того, як її викладачка з університету Карпенка-Карого Ірина Лазер поділилась власною подібною історією про Марчака.
"Директор чернівецького театру дізнався, що я хочу поступати і запропонував допомогу в підготовці. Все було чудово, крім одного нюансу. Треба було витримати поцілунок при зустрічі та прощанні, він був надто не дитячий і обов’язково в губи, коли мені вдавалося вивернутися і підставити щоку, то навіть вухо повністю було у слині. Я думала, що проблема в мені. Я бачила, він так цілує усіх актрис і всім наче ок, а мені чомусь дуже погано від того було", - зізналась Лазер.
За словами Ірини, Марчак одного разу навіть накинувся на неї у пустому театрі, почав роздягати та цілувати.
"Я кричала, звивалася, кусалася, дряпалася, всіма своїми силами намагалася вирватися з обіймів двометрового чоловʼяги. Він припинив це і наказав іти на сцену. Він розказував, що таку я собі обрала професію і тепер буде так. Що він хотів від мене лиш поцілунок, а інші будуть хотіти набагато більше і це мій вибір", - поділилась Ірина.
Про інцидент батькам вона не зізналась, бо було соромно, але заняття перестала відвідувати.
62-річний Юрій Марчак є заслуженим працівником культури України, актором і педагогом, колишнім керівником Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської.
Марчак очолив цей театр у 1997 році, раніше протягом 5 років з переривами працював там актором. З посади директора - художнього керівника пішов на підставі власної заяви у жовтні 2022 року. Цьому передувало "звернення колективу драмтеатру та критичні повідомлення у ЗМІ".
Пізніше службове розслідування показало порушення в роботі Марчака, а саме умов контракту та кадрових питань.
Крім роботи у театрі, у Марчака є також досвід акторської гри у фільмах кінця 80-х - початку 90-х років. Також він був директор фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини".
Юрій Марчак поки ніяк не коментував звинувачення у свою сторону.
Хвиля публічних зізнань про домагання зі сторони педагогів театральних ВНЗ розпочалася після заяви колишньої студентки Софії Сапожнік про те, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник "Молодого театру" 48-річний Андрій Білоус просив у неї інтимні фото і надсилав свої.
Згодом прозвучали звинувачення у сторону 74-річного Юрія Висоцького, викладача цього ж університету, що він начебто обіймав студенток і мацав їх за коліна, а також психологічно тиснув на них.
Також стало відомо про неприйнятну поведінку викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) 60-річного Лева Сомова, який за словами колишньої студентки, цькує та знущається зі своїх підопічних.
Окрім цього, після публічних звинувачень студенток у сексуальних домаганнях зі сторони режисера і викладача Київського національного університету культури й мистецтв 70-річного Олександра Балабана, адміністрація закладу заявила, що він більше у них не працює.
Додамо, що у 2021 році театральний світ сколихнув секс-скандал навколо викладача і народного артиста Володимира Талашка. Тоді студентки та абітурієнтки звинуватили його у домаганнях, а донька його друзів Марія Матрос - у ґвалтуванні. Після розголосу про ці інциденти Талашко звільнився.
Під час підготовки матеріалу використали матеріали: пости Ірини Лазер та Катерини Євдощук у Facebook, Вікіпедію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.