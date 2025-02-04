Нова хвиля зізнань. Акторки звинуватили Юрія Марчака у сексуальних домаганнях

Деталі звинувачень

Катерина Євдощук зізналась, що скандал навколо домагань в університеті Карпенка-Карого підштовхнули її поділитись власним травматичним досвідом.

Дівчина розповіла, що у 16-річному віці вирішила вступати на актрису в Карпенка-Карого, для занять з вокалу їй порадили готуватися у тодішнього директора Чернівецького театру ім. Ольги Кобилянської Юрія Марчука. Він якраз був одногрупником майстра, до якого Катерина планувала вступати.

"Кожне заняття починалося з того, що до мене лізли з поцілунком в губи, при чому, дуже дорослим, двері в кабінеті зачинялися на ключ. Коли я відверталася, то облизаним було і вухо. Це було і при зустрічі і в кінці. Діло доходило до того, що мені запросто могли запхати руки під кофту, під ліфчик, чіпати мене за груди, він міг засунути руку прямо в труси! Пручання, виривання з обіймів не допомагали, бо над тобою двометровий сильний дядько", - написала Євдощук.

Вона наголосила, що завжди вдягалася в джинси і кофти, тож ніяк не могла провокувати його своїм вбранням.

"Найстрашніше, що в такому віці ти хапаєшся за всі шанси, що в тебе немає вибору, що тобі треба вступити в того Карпенка всіма силами, а у висновку його одногрупник Олег Замятін тебе не бере. Не вступила. І весь наступний рік ти в депресії, згадуючи як після кожного заняття стояла під душем, відтираючи мочалкою всі місця де він тебе торкався і облизував", - додала акторка.

Катерина також зазначила, що відчувала себе винною і тому не могла розповісти про такі інциденти нікому з рідних. І сміливості про публічно заявити про домагання вона набралась лише у 23 роки, зокрема, після того, як її викладачка з університету Карпенка-Карого Ірина Лазер поділилась власною подібною історією про Марчака.

Пост Катерини Євдощук (скриншот)

"Директор чернівецького театру дізнався, що я хочу поступати і запропонував допомогу в підготовці. Все було чудово, крім одного нюансу. Треба було витримати поцілунок при зустрічі та прощанні, він був надто не дитячий і обов’язково в губи, коли мені вдавалося вивернутися і підставити щоку, то навіть вухо повністю було у слині. Я думала, що проблема в мені. Я бачила, він так цілує усіх актрис і всім наче ок, а мені чомусь дуже погано від того було", - зізналась Лазер.

За словами Ірини, Марчак одного разу навіть накинувся на неї у пустому театрі, почав роздягати та цілувати.

"Я кричала, звивалася, кусалася, дряпалася, всіма своїми силами намагалася вирватися з обіймів двометрового чоловʼяги. Він припинив це і наказав іти на сцену. Він розказував, що таку я собі обрала професію і тепер буде так. Що він хотів від мене лиш поцілунок, а інші будуть хотіти набагато більше і це мій вибір", - поділилась Ірина.

Про інцидент батькам вона не зізналась, бо було соромно, але заняття перестала відвідувати.

Пост Ірини Лазер про домагання Юрія Марчака (скриншот)

Що відомо про Юрія Марчака

62-річний Юрій Марчак є заслуженим працівником культури України, актором і педагогом, колишнім керівником Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської.

Марчак очолив цей театр у 1997 році, раніше протягом 5 років з переривами працював там актором. З посади директора - художнього керівника пішов на підставі власної заяви у жовтні 2022 року. Цьому передувало "звернення колективу драмтеатру та критичні повідомлення у ЗМІ".

Пізніше службове розслідування показало порушення в роботі Марчака, а саме умов контракту та кадрових питань.

Крім роботи у театрі, у Марчака є також досвід акторської гри у фільмах кінця 80-х - початку 90-х років. Також він був директор фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини".

Юрій Марчак поки ніяк не коментував звинувачення у свою сторону.

Юрій Марчак (фото: facebook com dramtheater)

З чого розпочалася хвиля зізнань

Хвиля публічних зізнань про домагання зі сторони педагогів театральних ВНЗ розпочалася після заяви колишньої студентки Софії Сапожнік про те, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник "Молодого театру" 48-річний Андрій Білоус просив у неї інтимні фото і надсилав свої.

Згодом прозвучали звинувачення у сторону 74-річного Юрія Висоцького, викладача цього ж університету, що він начебто обіймав студенток і мацав їх за коліна, а також психологічно тиснув на них.

Також стало відомо про неприйнятну поведінку викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) 60-річного Лева Сомова, який за словами колишньої студентки, цькує та знущається зі своїх підопічних.

Окрім цього, після публічних звинувачень студенток у сексуальних домаганнях зі сторони режисера і викладача Київського національного університету культури й мистецтв 70-річного Олександра Балабана, адміністрація закладу заявила, що він більше у них не працює.